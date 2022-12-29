Нетаниягу рассказал, как прошла встреча с Лапидом

Новый премьер-министр уточнил, как часто он будет видеться с лидером оппозиции.

Проходя через толпу репортеров в Кнессете на пути к тосту за новое правительство, премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорит, что короткая встреча между ним и уходящим премьер-министром Яиром Лапидом была «хорошей, всеобъемлющей и по существу».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Диалог по передаче полномочий между премьер-министром и лидером оппозиции длится около 45 минут. По словам Нетаниягу, встречи с лидером оппозиции будут продолжаться ежемесячно, «как и раньше».

Также журналисты сообщили, что на столе премьер-министра заметили записку с надписью «Лапид — 2024». Записка, по-видимому, является ответом на сообщение, которое бывший премьер-министр Нафтали Беннет получил от Нетаниягу, когда он вступил в должность в прошлом году, в котором говорилось: «Я скоро вернусь».

Несколько ранее мы рассказывали о завершении церемонии приведения правительства к присяге, а также о том, что штаб Нетаниягу переезжает в канцелярию премьер-министра.

Сегодня, 29 декабря, лидел Ликуда принес присягу и стал премьер-министром, начав свой шестой срок. Здесь смотрите видео с Кнессета.

За этим наблюдала его супруга Сара и его сын Яир, снимавший этот момент на свой телефон. После этого Нетаниягу обнял новый спикер Кнессета Амир Охана.

В ответ на это Лапид решил покинуть пленум и не пожимать руку новому премьер-министру. Подробнее об этом читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что новый министр внутренних дел Арье Дери и президент Ицхак Герцог рассказали, будет ли новое правительство ограничивать религиозную свободу населения страны.

Помимо этого посол США в Израиле Том Нидес поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с приведением к присяге правительства. По его словам, отношения между Иерусалимом и Вашингтоном будут и впредь поддерживаться и укрепляться.