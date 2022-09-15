Банк «Леуми» начал борьбу с мошенниками: для клиентов открыли специальный центр

Банк будет предупреждать своих клиентов о предполагаемых попытках мошенничества с помощью сообщений на мобильное устройство.

Израильтяне стали чаще жаловаться на телефонное мошенничество, поэтому банк «Леуми» решил принять меры по защите и открыл для клиентов центр финансовой безопасности.

Об этом сообщает издание «Детали».

Если вы являетесь клиентом данного банка и получили подозрительный телефонный звонок и сообщение, касающееся вашего банковского счета, то нужно позвонить в центр по телефону *5360. Сотрудники финансового учреждения передадут вам адресные инструкции, как действовать в подозрительной ситуации. Горячая линия будет работать с воскресенья по пятницу.

Также банк будет отправлять своим клиентам мобильные оповещения о предполагаемых попытках мошенничества и запустит специальный сайт с инструкциями, как защитить свой банковский счет от грабителей. На нем можно будет зарегистрироваться на семинары, где клиентам расскажут, как противостоять уловкам мошенников.

Согласно данным опроса, проведенным банком, 74% израильтян сталкивались с телефонным мошенничеством, из них 47% — пожилые люди.

«Курсор» писал ранее, что согласно отчету, который опубликовал Отдел по борьбе с отмыванием средств минюста, самый большой доход у израильских преступников был в 2021 году от мошенничества в интернете. Этот способ незаконного заработка смог обойти даже торговлю наркотиками.