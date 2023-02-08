Барселона бойкотирует Израиль: с чем это связано

Представитель МИД Израиля заявил, что это решение «поддерживает экстремистов, террористические организации и антисемитизм».

Мэр Барселоны Ада Колау уведомила премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что она приостанавливает все связи испанского города с Израилем.

Об этом она сообщила в Facebook и Instagram.

«По запросу более 100 организаций и тысяч соседей по Барселоне я только что сообщила Нетаниягу, что мы приостанавливаем институциональные отношения с Государством Израиль из-за неоднократных нарушений прав человека палестинского населения и несоблюдения требований резолюции ООН», – написала она.

Барселона будет поддерживать отношения с «израильскими и палестинскими образованиями, которые продолжают работать во имя мира и против апартеида». По словам представителя МИД Израиля Лиор Хайят, это неудачное решение, полностью противоречащее позиции большинства жителей Барселоны и их представителей в городском совете.

«Это решение поддерживает экстремистов, террористические организации и антисемитизм, а также ущемляет интересы жителей Барселоны. Дружба между Израилем и Барселоной носит давний характер и основана на общей культуре и ценностях. Даже это неудачное решение не повредит этой дружбе», – сказал он.

В Европейском еврейском конгрессе заявили, что «опечалены и возмущены» этим заявлением мэра Барселоны, которая временно прекратила отношения, включающее также побратимское соглашение с Тель-Авивом.

«Этот акт, без сомнения, мотивирован глубоко укоренившейся антиизраильской предвзятостью», – заявили там.

В Палестинском национальном комитете BDS (BNC) приветствовали это решение и призвали учреждения во всех странах последовать этому примеру «и прекратить связи с Израилем, живущим при апартеиде». Также там назвали нынешнее правительство Израиля «самым ультраправым, расистским, сексистским и гомофобным» за всю историю.

Также «Курсор» сообщал, что испанская еврейская организация осудила бойкот побратимства Барселоны и Тель-Авива.