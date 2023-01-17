Испанская еврейская организация осудила бойкот побратимства Барселоны и Тель-Авива

Федерация испанских еврейских общин (FCJE), группа еврейской общины Испании, написала открытое письмо мэру Барселоны, в котором выражает свою обеспокоенность кампанией по бойкоту побратимства города и Тель-Авива.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В письме, подписанном президентом FJCE Исааком Бензакеном Пинто, «с большой озабоченностью», содержится призыв к мэру Аде Колау подтвердить свою поддержку побратимства городов и против кампании бойкота, который также стремится разорвать отношения с Израилем.

«Все еврейские общины обеспокоены тем, как члены нашей общины в Барселоне, все барселонцы по происхождению или усыновлению и независимо от их политической принадлежности, переживают эту кампанию раскола», — поясняется в письме.

В письме указано, что Барселона и Тель-Авив — открытые и гостеприимные общества, у которых много общего во многих областях, включая высокие технологии, туризм и инвестиции, и что оба являются «гостеприимными портами для всех». Пинто пишет Колау, что жители указанных городов всегда одинаково приветствовали всех и не потерпели бы никакого бойкота.

«Из наших сообществ и организаций мы с гордостью продвигаем и знаем нашу Барселону как одно из любимых мест для жителей Тель-Авива, а также для сотен тысяч туристов, прибывающих с другой стороны Средиземноморья. Я не понимаю, как они будут высаживаться в городе, когда им не рады», ‒ сказано в письме.

В письме Пинто также призвал всех политиков в городском совете Барселоны, как и их предшественников, позволить Барселоне продолжать строить мосты гармонии, чувствительные ко всем меньшинствам, и избегать пропаганды дискурсов отторжения и изоляции.

«Это знак уважения и союза между уважительными и современными обществами, которые мы должны защищать», ‒ сказано в письме.

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