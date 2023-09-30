В Вашингтоне рассказали, на какой стадии находится процесс по нормализации отношений между странами.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил о наличии основы для соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

По словам Кирби, все стороны уже определили базовые принципы, в рамках которых возможны дальнейшие переговоры. Однако детали предстоящей сделки пока не разглашаются.

"Мы движемся стремительно вперед", - говорится в сообщении.

Кирби отметил, что компромиссы будут необходимы по некоторым вопросам, как в любом сложном соглашении. Однако это соглашение должно служить интересам национальной безопасности США и других участников.

Также он подтвердил, что одной из основных причин для заключения соглашения является иранская угроза. Однако он предостерег от слишком большого оптимизма, отметив, что соглашение еще не достигнуто и переговоры продолжаются.

Напомним, саудовцы выдвинули неожиданное требование к США за нормализацию отношений с Израилем. Так, в Эр-Рияде требуют "нечто для себя, а не для палестинцев" в обмен на признание Израиля - обязательство США вступить в войну в случае нападения на саудовскую территорию, такого как нанесенный в 2019 году иранский ракетный удар по саудовским нефтяным объектам.