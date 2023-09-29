Ключевым вопросом на переговорах для Эр-Рияда является не палестинская проблема.

Саудовская Аравия требует от Соединенных Штатов Америки "нечто для себя, а не для палестинцев" в обмен на признание Израиля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информированные о ходе переговоров.

Отмечается, что вопреки неоднократным заявлениям представителей Вашингтона и Эр-Рияда, ключевым вопросом на переговорах является не палестинская проблема, а военный пакт, которого добивается от США кронпринц Мухаммед ибн-Салман.

“Нормализация между Израилем и Саудовской Аравией будет. Даже если в ПА будут возражать, королевство не свернет со своего пути. Саудовская Аравия поддерживает мирный план для палестинцев, но на этот раз она хочет чего-то для себя, не только для палестинцев”, - сказал собеседник агентства.

В частности, “для себя” Эр-Рияд хочет получить американский военный “зонтик” - обязательство США вступить в войну в случае нападения на саудовскую территорию, такого как нанесенный в 2019 году иранский ракетный удар по саудовским нефтяным объектам. Такого обязательства Белый дом, по данным СМИ, давать не намерен, при этом обсуждаются более мягкие варианты военного союза, близкие к договорам США с Бахрейном или Израилем.

Как сообщал Курсор, Саудовская Аравия незаметно отказывается от Арабской мирной инициативы, которую она спонсировала более 20 лет назад, и готовится к возможности нормализации отношений с Израилем без предварительного создания палестинского государства. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на трех чиновников, знакомых с этим вопросом.

Как сообщал Курсор, социологи выяснили, как повлияет соглашение с Саудовской Аравией на рейтинг Нетаниягу. Большинство израильтян (55%) считают, что соглашение Иерусалима с Саудовской Аравией не повлияет на протесты против судебной реформы.

Напомним, Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.