Бедные израильтяне с периферии чаще умирают от рака — исследование

Результаты исследования соответствовали результатам предыдущих небольших исследований, которые показали связь между жизнью на периферии Израиля и более высоким риском развития всех типов рака.

Новое исследование показало, что больные раком с более низким социально-экономическим статусом или живущие на периферии с большей вероятностью умрут быстрее от определенных видов рака.

В статье, опубликованной в рецензируемом журнале Head & Neck, врачи из Медицинского центра Галилеи и Медицинской школы Азриэли при университете Бар-Илан в Цфате показывают, что разница в пятилетней выживаемости составляет от 15% до 20% между пациентами, живущими на периферии по сравнению с центром, и между пациентами с более высоким социально-экономическим статусом по сравнению с более низким.

По словам ученых, это означает, что более бедные люди, живущие на севере или юге Израиля, могут жить в среднем на полтора года меньше, чем их более богатые и более центральные расположенные сверстники.

В ходе исследования, проведенного врачами Барухом Вайцманом, Охадом Роненом и Нили Голан, с помощью данных, предоставленных Барбарой Сильверман из Израильского национального онкологического регистра, были обследованы пациенты, страдающие раком головы и шеи. Было обследовано 12 000 человек, которым был поставлен диагноз в период с 2000 по 2017 год.

Рак головы и шеи занимает седьмое место в мире по распространенности рака, от которого ежегодно умирает около 850 000 случаев и 450 000 случаев смерти.

По словам Вайцмана, результаты исследования согласуются с результатами предыдущих небольших исследований, которые показали связь между жизнью на периферии Израиля и более высоким риском развития всех типов рака.

Он сказал, что исследователи размышляли о том, почему существует такая разительная разница, и полагают, что она связана с несколькими факторами: уровнем доступности государственной медицины и медицинской инфраструктуры, а также культурой и образованием. Вейцман сказал, например, что многие группы иммигрантов живут на Севере и Юге и могут испытывать трудности с языком.

Более того, Ронен сказал, что на периферии меньше врачей, чем в других частях страны, и меньше количество визуализаций и другого необходимого оборудования, которое врачи могли бы использовать для диагностики больных.

Это первое крупномасштабное исследование в Израиле. В отчете указано, что помимо инвестиций, следующие шаги будут включать оценку других факторов, таких как стадия опухоли, статус курения и качество лечения, а также изучение предоставления своевременной помощи на периферии по сравнению с центром.

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