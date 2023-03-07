Бен-Гвир анонсировал ряд увольнений в правоохранительной системе: что произошло

Полицейские отрицают заявления министра о том, что на него планировали совершить покушение.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозил увольнением стратегическому советнику главного инспектора и пресс-службе полиции.

Об этом пишет Walla.

После того, как полиция заявила, что не получала предупреждений о попытке убийства министра национальной безопасности Бен-Гвира, он сильно разозлился и решил принять меры.

Так, министр намерен реформировать пресс-службу полиции, упразднить должность стратегического советника главного инспектора и выгнать главу пресс-службы израильской полиции.

«Зачем полиции нужно такой раздутый штат пресс-секретарей, чтобы выступать против политики министра?», — сказал Бен-Гвир.

По данным, представленным министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, он получил оперативные данные, что среди участников массовых протестов есть люди, которые якобы планируют его убийство. В феврале глава ШАБАКа Ронен Бар предупредил генерального инспектора полиции Коби Шабтая о призывах в социальных сетях нанести физический вред премьер-министру, членам его семьи и должностным лицам. Однако после заявления Бен-Гвира полиция и ШАБАК официально опровергли слова министра.

Накануне Бен-Гвир потребовал от полиции «жестких» действий. Он выдал приказ генинспектору полиции Коби Шабтаю вызвать на допрос командующего Тель-Авивским округом Ами Ашада. Так, Бен-Гвир потребовал, чтобы полиция не допускала перекрытия дорог в Тель-Авиве в преддверии демонстраций по всей стране. Министр отметил, что каждый офицер в поле может решать, как именно осуществлять политику. В то же время он подчеркнул, что политику определяет министр, а не полевой командир.