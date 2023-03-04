Протесты в Тель-Авиве: Бен-Гвир потребовал от полиции «жестких» действий

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдал приказ генинспектору полиции Коби Шабтаю вызвать на допрос командующего Тель-Авивским округом Ами Ашада в связи с политикой, касающейся пресечения блокирования дорог протестующими.

Об этом пишет Walla.

Так, Бен-Гвир потребовал, чтобы полиция не допускала перекрытия дорог в Тель-Авиве в преддверии демонстраций по всей стране. В своем письме Шабтаю министр похвалил действия генинспектора.

«Я хотел бы поблагодарить вас за ваше личное участие в борьбе с попытками анархии на этой неделе. Я не сомневаюсь, что, если бы вы не были в составе оперативного штаба и не взяли на себя командование тем, что происходило на шоссе Аялон, мы бы увидели серьезные нарушения общественного порядка», — говорится в письме.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир 3 марта приказал генинспектору полиции Коби Шабтаю вызвать на допрос командующего Тель-Авивским округом Ами Ашада. В ходе беседы Шабтай должен будет обсудить с Ами Ашаду политику полиции по предотвращению блокирования дорог протестующими.

Министр также выразил недовольство по поводу использования полицией шоковых гранат против мирных демонстрантов в Тель-Авиве, в результате чего один из участников протестов почти потерял ухо. Бен-Гвир подчеркнул важность свободы выражения мнений, однако отметил, что блокирование основных транспортных магистралей не должно допускаться из-за демонстраций и протестов, чтобы не нарушать рутины жизни граждан. Завтра по всей стране запланированы массовые акции протеста, на которых ожидается участие тысяч человек.

Бен-Гвир отметил, что каждый офицер в поле может решать, как именно осуществлять политику. В то же время он подчеркнул, что политику определяет министр, а не полевой командир.

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