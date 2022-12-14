Бен-Гвир и начальник полиции Шабтай столкнулись на слушаниях в Кнессете

Член Кнессета и назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и комиссар полиции Яаков «Коби» Шабтай вступили в публичный спор во время слушаний в Кнессете по так называемому «законопроекту Бен-Гвира», который призван передать значительные полномочия от комиссара министру, курирующему полицию.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Трудно преувеличить влияние законопроекта, который, я думаю, окажет огромное влияние не только на деятельность полиции, но и на восприятие полиции всей общественностью», — сказал Шабтай, выступающий против законопроекта, и добавил, что «радикальные изменения следует делать с осторожностью».

Бен-Гвир, который несколько раз перебивал Шабтая, сказал: «Я углубился в этот вопрос, и предложенная модель хорошо работает в других демократических странах. К великому изумлению, комиссар в этих странах не ушел в отставку и там не было сформировано ни одного ополчения».

Спор продолжился, и Шабтай сказал: «Как комиссар, я знаю, как внести необходимые изменения. В настоящее время министр обладает многими полномочиями». Бен-Гвир ответил: «В настоящее время министр не имеет полномочий в отношении вопросов политики».

Существующий закон наделяет комиссара большей частью полномочий в отношении приоритетов полиции. Основные полномочия министра состоят в назначении комиссара и других старших должностных лиц, и он очень ограничен в руководстве политикой и принятии важных административных и стратегических решений.

Во время своей предвыборной кампании Бен-Гвир пообещал «восстановить управляемость», особенно в Негеве, где произошел всплеск преступлений, совершаемых представителями бедуинского населения. Бен-Гвир также пообещал вести войну с преступностью и насилием в израильско-арабском обществе в целом.

Он также пообещал искоренить широко распространенное явление сельскохозяйственной преступности, когда в основном бедуинские и израильско-арабские банды крадут скот, урожай и механическое оборудование у еврейских фермеров.

По словам Бен-Гвира, он не сможет выполнить свои обещания, если закон не будет изменен.

«Те, кто выступают против законопроекта, не имеют проблем с реформой, которую он предлагает, у них есть личные проблемы со мной и с тем фактом, что я собираюсь стать министром, отвечающим за полицию», — неоднократно заявлял он в последние несколько недель.

Обсуждение в среду было проведено специальным комитетом, сформированным для обработки законопроекта перед окончательным голосованием на пленарном заседании Кнессета, после того как во вторник он прошел предварительное чтение 61 голосами против 53.

В ходе обсуждения заместитель генерального прокурора Амит Марари выступил против законопроекта, заявив, что «это предложение подорвет независимость полиции и не включает сдержек и противовесов в отношении новых полномочий министра. Следовательно, он может нанести серьезный ущерб основным принципам демократической системы в Израиле».

Бен-Гвир ответил: «Не секрет, что ведется организованная кампания по запугиванию населения. В мире нет ни одной другой демократии, в которой министр не мог бы определять политику».

Отношения между Бен-Гвиром и Шабтаем были напряженными еще до того, как было объявлено, что Бен-Гвир должен стать министром, отвечающим за полицию. За последний год Шабтай не раз говорил, что Бен-Гвир подстрекает к насилию, особенно в Иерусалиме. Бен-Гвир назвал Шабтая «неудавшимся и слабым комиссаром» и сказал, что он должен уйти в отставку.

«Курсор» сообщал, что бывший комиссар полиции рассказал, чем «закон Бен-Гвира» опасен для государства.