Бывший комиссар полиции рассказал, чем «закон Бен-Гвира» опасен для государства

Бывший комиссар критикует «Закон Бен-Гвира», рассказал, что если бы он служил во время заключения сделки между Бен-Гвиром и Нетаниягу, он бы ушел в отставку.

Бывший комиссар полиции Рони Альшейх раскритиковал так называемый «закон Бен-Гвира», который позволит назначенному министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру принимать решения, касающиеся правоприменительной политики израильской полиции.

«Направление, которое ведет Бен-Гвир, представляет огромную опасность для личной безопасности в Государстве Израиль. Он верит, что у него все получится, я хочу сказать ему кое-что новое: он не понимает, как это сделать», — сказал Альшейх в интервью газете «Едиот Ахронот».

Альшейх сказал, что если бы договоренности между Нетаниягу и Бен-Гвиром имели место во время его пребывания в должности комиссара, он бы не согласился оставаться на своем посту.

«Если бы это (закон Бен-Гвира) осуществилось [в течение моего срока], я бы ушел в отставку. Я не согласился бы быть комиссаром политической партии. Я знаю, что говорит закон, и опасность очень проста… Я могу гарантировать, что он достигнет результата, противоположного тому, который он обещает в отношении личной безопасности».

«Меня беспокоит судьба Государства Израиль, — сказал бывший комиссар, который также был заместителем главы Агентства безопасности Израиля (Шин Бет). — Я воспитываю здесь внуков, я хочу, чтобы они ходили в торговый центр и спокойно ездили по дорогам, и это теперь изменится. Когда правоохранительная система подвергается внешнеполитическому вмешательству, тогда мое доверие и доверие многих граждан Государства Израиль резко упадет, а когда оно упадет, у нас здесь будет анархия».

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