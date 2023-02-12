Бен-Гвир настаивает на операции Хомат Маген-2 в Восточном Иерусалиме

По словам министра национальной безопасности, “у полиции есть достаточно средств”, чтобы “восстановить управляемость” в Восточном Иерусалиме.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир настаивает на реализации своего требования, резко раскритикованного анонимным членом правительства, — провести в арабских кварталах столицы операцию «Хомат Маген-2».

Об этом сообщает портал Israel Info.

По словам Бен-Гвира, операция будет проводиться “конечно, без танков”, но “у полиции есть достаточно средств”, чтобы “восстановить управляемость” в Восточном Иерусалиме.

В то же время мэр Иерусалима Моше Леон выступил против идей министра.

“Не знаю, что Бен-Гвир имеет в виду под операцией ”Хомат Маген-2″, но после теракта в Шуафате мы уже устроили им коллективное наказание, и это только усугубило ситуацию», — сказал мэр.

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем отреагировал на теракт в Рамоте.

«Героическая операция … является естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых является резня оккупантов. в лагере Акбат-Джабер», — заявил представитель ХАМАСа.

Также мы писали о том, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.

«Мое сердце разбито тяжелыми последствиями кровопролитного нападения в Иерусалиме, которое на данный момент привело к убийству двух членов одной семьи, в том числе 6-летнего еврейского мальчика, вся жизнь которого было впереди. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — признался министр.

Он напомнил, что «каждый террорист получает от Абу Мазена плату в размере 4 миллионов шекелей за совершенное им убийство».