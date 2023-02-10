В ХАМАСе отреагировали на теракт в Иерусалиме

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем отреагировал на теракт в Рамоте.
Об этом информирует портал Maariv.
«Героическая операция … является естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых является резня оккупантов. в лагере Акбат-Джабер», — заявил представитель ХАМАСа.
Ранее Курсор сообщал о еще одном погибшем: число жертв теракта в Рамоте растет.
Кроме того, мы писали, что опубликовано видео нейтрализации террориста.
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