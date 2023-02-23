Бен-Гвир о чиновниках Минфина: Они хотят только сэкономить, предложенные суммы смешны

По словам чиновника, он «пришел в правительство не за этим».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в закрытой беседе раскритиковал чиновников из министерства финансов.

Об этом сообщает Maariv.

Сегодня, 23 февраля, председатель партии Оцма Иегудит не явился на заседание правительства по государственному бюджету. Спустя четыре часа после начала дебатов он появился у дверей правительственного секретариата, и провел закрытую беседу, где раскритиковал финансистов.

«У них агрессивная политика ничего не давать, а только экономить и экономить. Суммы, которые они предлагают, смехотворны. Я пришел в правительство не за этим», – заявил он.

Отметим, что правительство провело заседание касаемо утверждения бюджета на 2023-2024 годы. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал о достижении соглашения по многолетнему плану системы безопасности и АОИ. Также он благодарил министра финансов Бецалеля Смотрица и членов правительство за сотрудничество.

«Есть те, кто пытается подорвать экономику Израиля, истерия, не имеющая отношения к реальности. Экономика сильна благодаря независимости Банка Израиля и благодаря нашим мерам. Я говорю вам, что это ответственный и всеобъемлющий бюджет…Мы ожидаем дефицита в 1%. За все мои годы я не помню ничего подобного, это хороший признак грядущих событий. Экономика Израиля является одним из лидеров в мире, и этот бюджет обеспечит продолжение тренда», – заявил он.

«Курсор» сообщал, что Смотрич заявил, что в Израиле сегодня «ограниченный бюджет».