Смотрич заявил, что в Израиле сегодня «ограниченный бюджет»

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил с заявлением во время обсуждения вопросов бюджета.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«То, что перед нашими глазами, — это стоимость жизни, которую ощущает каждый гражданин Израиля, и реформы, которые мы представляем, позволят упростить регулирование, устранить барьеры и ослабить монополий, и все это приведет к облегчению бремени стоимости жизни для граждан Израиля. Сегодня у нас ограниченный бюджет. Мне было неудобно говорить «нет» многим из вас, но вы должны действовать ответственно и профессионально», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр, министр финансов, министр обороны и военный главнокомандующий в среду вечером согласовали многолетний оборонный бюджет. Соглашение достигли после «углубленной работы персонала».

Точная сумма финансирования не называется, то ее включат в госбюджет на 2023-2024 годы, который должен быть утвержден до 28 мая, спустя полгода после приведения правительства к присяге.

Журналисты пишут, что оборонный бюджет составил 68 миллиардов шекелей (18,8 миллиардов долларов). По их информации, минфин потребовал, чтобы бюджет составлял около 59 миллиардов шекелей, а в оборонном истеблишменте требовали 70 миллиардов шекелей.

«Соглашением предусмотрены вопросы, касающиеся обязательной службы, усиления и вооружения АОИ, модели карьерной службы, заработной платы кадрового состава и пенсий», – сказано в совместном заявлении.

Также журналисты пишут, что стороны достигли компромисса в вопросе армейских пенсий. Если его выполнят, то это будет первый с 2015 года принятый многолетний оборонный бюджет.

«Это важное достижение для безопасности Израиля и израильской экономики, многолетний план, который укрепит ЦАХАЛ и обеспечит стабильность и укрепление ЦАХАЛа», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Смотрич приветствовал это соглашение, а более подробно об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу отклонил просьбу о надзоре за процентными ставками Банка Израиля.