Бен-Гвир о завтрашнем «Дне сопротивления»: Я за протесты, но никакой анархии не будет

Полиция будет действовать с «нулевой терпимостью» к беспорядкам, повреждению имущества, повреждению символов правительства и нарушению распорядка жизни.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что он поддерживает право протестующих на демонстрации, но в то же время не допустит анархии на улицах.

Об этом сообщает Maariv.

Ультраправый политик совершил визит к раненым правоохранителям в госпитале Рамбам, во время чего прокомментировал ожидаемый «День сопротивления» завтра, 9 марта, в Израиле.

«Я за демонстрации, но в Израиле дороги завтра должны быть расчищены. Я за свободу слова. Протестуйте, демонстрируйте, но исключите транспортные артерии из уравнения. Это анархия, и никакой анархии не будет. Я призываю отсюда и говорю всем протестующим – помните, что в конце концов мы такие же люди. Тех бойцов, которые отдали свои жизни, не спрашивали: правые они или левые, религиозные они или светские. Все они символизируют Государство Израиль», – сказал он и добавил, что сегодняшним вечером проведет обсуждение ситуации с полицией.

Комиссар полиции Яаков Шабтай провел оценку ситуации в рамках подготовки к ожидаемым протестам. Он заявил, что полиция Израиля считает право на протест «краеугольным камнем в демократической стране», благодаря которому граждане могут выражать свой протест, но при условии соблюдения рамок закона и общественного порядка.

По словам Шабтая, полицейские будут действовать с «нулевой терпимостью» к беспорядкам, повреждению имущества, повреждению символов правительства и нарушению распорядка жизни. Правоохранители не допустят блокировки маршрутов движения, которые не были согласованы и одобрены полицией.

Напоследок он попросил всю общественность соблюдать положения закона и уважать работу офицеров и полицейских.

«Курсор» сообщал, что протестующие угрожают парализовать работу международного аэропорта Бен-Гурион.