Протестующие угрожают парализовать работу международного аэропорта Бен-Гурион – СМИ

Демонстранты назвали день, когда это может произойти.

Участники протестов против судебной реформы, запланированной правительством, угрожают парализовать завтра, 9 марта, работу международного аэропорта Бен-Гурион.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Ранее журналисты писали, что протестующие против судебных реформ предлагают деньги за блокировку работы аэропорта Бен-Гурион. Так, в сообщении WhatsApp, разосланном организаторами, содержится предложение возместить стоимость топлива для поездки в аэропорт Бен-Гурион и обратно, а также 250 шекелей.

«Хочешь заработать несколько шекелей в этот четверг? Приходите и закройте аэропорт Бен-Гурион, и вы получите 250 шекелей плюс бензин», – сказано в сообщении.

Попытка нарушить работу аэропорта Бен-Гурион может вывести акции протестов на новый уровень. Во внутреннем сообщении WhatsApp протестующим приказали медленно ездить туда-сюда между входом в аэропорт и главным терминалом, Терминалом 3.

«Чем больше машин, тем сильнее воздействие на аэропорт в течение большего количества часов. Идея состоит в том, чтобы насладиться медленной поездкой по аэропорту. Приносите музыку, подкасты», — говорится в нем.

После появления информации о том, что демонстрантам предлагают деньги за блокировку аэропорта, организаторы митингов назвали это несерьезной вещью.

«Кстати, это все троллинг. Излишне говорить, что любой, кто приезжает, делает это на добровольной основе и оплачивает свой путь», — сказали они.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль хочет усложнить процедуру получения даркона для репатриантов.