Бен-Гвир обвинил Бар-Лева в том, что он дал указ полиции действовать жестоко

Утром депутат Итамар Бен Гвир вышел из больницы и вернулся в район Шимон аЦадик и заявил, что министр Внутренней безопасности Омер Бар-Лев дал прямой указ действовать жестоко против него и его помощников.
Об этом сообщает Голос Израиля.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Итамар Бен-Гвир был доставлен ночью в больницу.
Также читайте о том, что ночью силы ЦАХАЛа частично разрушили дом террориста, убившего Иегуду Диментмана. Сообщается, что во время протеста было ранено 11 человек, а 1 был убит.
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