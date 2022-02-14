Бен-Гвир обвинил Бар-Лева в том, что он дал указ полиции действовать жестоко

Вечером в воскресенье в районе Шейх Джарре в Иерусалиме прошли столкновения после того, как депутаты от Объединенного арабского списка столкнулись с правым законодателем, который открыл в этом районе временный офис. Депутат Бен-Гвир был доставлен в больницу.

Утром депутат Итамар Бен Гвир вышел из больницы и вернулся в район Шимон аЦадик и заявил, что министр Внутренней безопасности Омер Бар-Лев дал прямой указ действовать жестоко против него и его помощников.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Итамар Бен-Гвир был доставлен ночью в больницу.

Также читайте о том, что ночью силы ЦАХАЛа частично разрушили дом террориста, убившего Иегуду Диментмана. Сообщается, что во время протеста было ранено 11 человек, а 1 был убит.

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