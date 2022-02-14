Итамар Бен-Гвир был доставлен ночью в больницу

Вечером в воскресенье в районе Шейх Джарре в Иерусалиме начались ожесточенные столкновения после того, как депутаты от Объединенного арабского списка столкнулись с правым законодателем, который открыл в этом районе временный офис.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир был доставлен в больницу.

Вечером в воскресенье в районе Шейх Джарре происходили ожесточенные столкновения после того, как депутаты от Объединенного арабского списка столкнулись с правым законодателем, который открыл в этом районе временный офис.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Покинув болницу, Итамар Бен Гвир заявил, что вернётся в Шимон а-Цадик утром.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Шейх Джарре опять всполохнули ожесточенные столкновения. Полиция силой выдворяла «временный офис» Итамара Бен Гвира из района Шимон а-Цадик. Бен Гвир пообещал, что проведет ночь в районе несмотря ни на что.

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