Бен-Гвир ответил Лапиду: Я исправляю повреждения, которые вы оставили после себя

По словам председателя «Оцма Иегудит», бывший премьер-министр занимался своей работой всего 5 часов в сутки.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил на критику, высказанную в его адрес лидером оппозиции Яиром Лапидом на пленуме Кнессета.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Отметим, что Лапид обвинил Бен-Гвира в невыполнении своего обещания бороться с насилием и преступностью. Председатель «Оцма Иегудит» ответил, что его предшественник Омер Барлев пренебрегал национальной безопасностью в течение своего срока.

По словам Бен-Гвира, после Барлева остались «нефункционирующие полицейские участки, тысячи полицейских, ушедших на пенсию из-за плохих условий, рэкет на севере, преступность, насилие на юге, нулевое присутствие полиции и еврейские дети, которые боятся идти к Стене Плача, потому что в них будут бросать камни и коктейли Мототова лишь потому, что они евреи».

Новый министр утверждает, что он стал частью нового правительства не для того, чтобы «устраивать шоу», как это делало предыдущее правительство. Также Бен-Гвир призывает оппонентов не обманывать себя и полагать, что наведение порядка с безопасностью «займет день или два».

«Это займет время, но с помощью Бога мы начали вести и инициировать процессы, и с помощью Бога мы осуществим это изменение», ‒ сказал он.

Также Бен-Гвир упомянул, что Лапид приходил на работу в 11 часов и уходил спустя 5 часов.

«Буквально вчера вечером я закончил дискуссию с Комиссаром в 2 часа ночи, сегодня утром в 7 часов я уже был в офисе. Это расписание моего офиса шесть дней в неделю с тех пор, как мы вошли в офис, потому что вы не оставили нам большого выбора, кроме как приложить усилия и усердно работать, чтобы исправить повреждения, которые вы оставили после себя», ‒ добавил он.

«Курсор» сообщал, что главы коалиции предупредили генпрокурора, что шаги по отстранению Нетаниягу равносильны перевороту.