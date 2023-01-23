Главы коалиции предупредили генпрокурора, что шаги по отстранению Нетаниягу равносильны перевороту

Главы коалиции направили генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре резкое письмо в связи с сообщениями о том, что она близка к тому, чтобы приказать Биньямину Нетаниягу уйти в отпуск в качестве премьер-министра.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Они предупредили генпрокурора, что такой шаг равносилен перевороту. Сообщается, что Бахарав-Миара обсуждает эту перспективу на том основании, что планы правительства Нетаниягу по перестройке судебной системы равносильны нарушению правил конфликта интересов, которые запрещают ему участвовать в делах, способных повлиять на его текущий уголовный процесс по делу о коррупции.

«Недавно в СМИ было опубликовано несколько сообщений, согласно которым вы ведете дискуссии о возможности принудительного принуждения премьер-министра Израиля к «отпуску». К нашему удивлению, вы до сих пор не опровергли эти сообщения. Попытка объявить или объявить о таком шаге для действующего лидера — это явно незаконная попытка свергнуть избранное и законное правительство без малейшего оправдания законом», — говорится в письме, подписанном главами всех членов коалиции, за исключением «Ликуда» Нетаниягу ‒ вместо него подписался министр юстиции Ярив Левин.

Недавно журналисты сообщили, что Бахарав-Миара близка к принятию этого беспрецедентного решения. Однако они не упомянули источник в своих отчетах.

Это произошло через несколько дней после того, как Бахарав-Миара уведомила Нетаниягу о том, что он по-прежнему связан правилами о конфликте интересов, впервые составленными в конце 2020 года бывшим генеральным прокурором Авичаем Мандельблитом. Они запрещают ему занимать руководящие должности в правоохранительных органах, назначать судей или участвовать в законодательных вопросах, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс.

«Курсор» сообщал, что Кнессет вновь отклонил вотум недоверия, внесенный оппозицией.