Бен-Гвир ответил странам, осудившим легализацию израильских форпостов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил на совместное заявление пяти стран, осудившим легализацию израильских форпостов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

«Я говорю американцам и европейцам, что девять поселений — это хорошо, но этого недостаточно. Мы хотим гораздо большего», – заявил Бен-Гвир.

Отметим, что сегодня, 14 февраля, министры иностранных дел США, Франции, Италии, Великобритании и Германии заявили, что «глубоко обеспокоены» решением правительства Израиля касаемо легализации девяти поселений в Иудее и Самарии и возведения тысяч новых единиц жилья.

«Мы решительно выступаем против этих односторонних действий, которые только усугубят напряженность между израильтянами и палестинцами и подорвут усилия по достижению согласованного решения о создании двух государств», – сказано в заявлении.

По словам министров, они поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке, который нужно достигнуть путем прямых переговоров между сторонами. Чиновники добавили, что внимательно следят «за событиями на местах, которые влияют на жизнеспособность решения о создании двух государств и стабильность в регионе в целом».

Ранее «Курсор» сообщал, что Палестинская администрация предупредила, что решение израильского кабмина касаемо легализации девяти форпостов и ужесточение мер безопасности в Иерусалиме в ответ на недавние акты терроризма спровоцирует эскалацию насилия. В ПА считают, что таким образом Израиль якобы провоцирует палестинцев.

«Односторонние действия отвергаются в соответствии с международными резолюциями и двусторонними соглашениями», — говорится в заявлении Рамаллы, подчеркивая, что «все поселения являются незаконными и нарушают международное право и резолюции Совета Безопасности ООН».

По словам премьер-министра ПА Мухаммажа Штаце, все поселения противоречат закону. Он считает, что ООН и США должны вмешаться, чтобы положить конец «односторонним действиям, подрывающим решение о двух государствах».