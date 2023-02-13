ПА предупреждает об «эскалации» насилия из-за решения о легализации 9 израильских форпостов

Палестинская администрация (дальше – ПА) предупредила, что решение Кабинета безопасности Израиля касаемо легализации девяти форпостов в Иудеи и Самарии и ужесточение мер безопасности в Иерусалиме в ответ на недавние террористические атаки приведет к эскалации насилия.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

В ПА заявили, что «осуждают и отвергают» эти меры, добавив, что они являются «провокацией по отношению к палестинскому народу».

«Односторонние действия отвергаются в соответствии с международными резолюциями и двусторонними соглашениями», — говорится в заявлении Рамаллы, подчеркивая, что «все поселения являются незаконными и нарушают международное право и резолюции Совета Безопасности ООН».

Премьер-министр ПА Мухаммад Штайе также осудил эти решения, назвав их «рецептом эскалации» и «угрозой существованию палестинцев». Повторив, что «все поселения являются незаконными», он призвал ООН и США вмешаться, чтобы положить конец «односторонним действиям, подрывающим решение о двух государствах».

Ранее «Курсор» сообщал, что глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил о претензиях ПА на Стену плача. По его словам, территория Стены плача является мусульманской собственностью, и это признавали даже еврейские религиозные деятели.

«Сегодня мы представляем настоящий нарратив, подкрепленный документами о мечети Аль-Акса, включая Стену плача. Этот нарратив опровергает ложный нарратив оккупации, и мы являемся хозяевами Палестины (ПА — прим.ред.), Иерусалима и Аль-Аксы. У нас есть исключительное историческое, религиозное и юридическое право на Стену плача, которая является мусульманской святыней, и это право установлено Кораном», — сказал он на конференции в Каире.

Также «Курсор» сообщал, что в США отреагировали на решение о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии.