Бен-Гвир раскрыл, при каком условии уйдет в отставку

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир резко раскритиковал политику своего правительства, реакцию на нападения из Газы, которые он называет слабыми, и отсрочку эвакуации Хан аль-Ахмара.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Бен-Гвир заявил, что если в течение восьми месяцев ему не удастся существенно изменить эти вопросы, он не удержится на своем месте и будет рассматривать отставку.

Министр нацбезопасности будет ждать не более девяти месяцев, чтобы узнать, получает ли он поддержку для изменений, которые он хочет внести. Бен-Гвир считает, что у него есть партнеры и что он не одинок, имея ввиду, что правительство Нетаниягу готово к изменениям.

«Но если меня отрежут в следующем бюджете, значит, я один. В таком случае, если я почувствую, что не имею влияния, я верну ключи и пойду воевать в оппозицию», — Бен — Гвир недавно сказал людям из своего ближайшего окружения, подчеркнув, что рассчитывает «бороться до конца, даже ценой кризиса». Однако Бен-Гвир уточняет, что это не ультиматум для его партнеров по коалиции.

Также Бен-Гвир заявил, что действительно доволен предпринимаемыми шагами, они бы не произошли при другом правительстве. Он имеет в виду опечатывание домов террористов, закрытие тюремных пекарен, снос домов в восточном Иерусалиме и упрощение получения гражданами разрешений на оружие.

Ранее Курсор писал, что появились результаты первого опроса после голосования 1 ноября.