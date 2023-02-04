Если бы выборы состоялись сегодня: появились результаты первого опроса после голосования 1 ноября

По данным социологов, всего за месяц с небольшим работы правительства политическая реальность в Израиле может измениться.

Если бы выборы состоялись сегодня, партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу «Ликуд» имела бы 30 мандатов в Кнессете, вместо нынешних 32-х.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом «Мидгам», информирует портал Детали.

Согласно данным социологов, лидер оппозиции Яир Лапид и его партия «Еш атид» сохранил бы свои позиции — 24 мандата. При этом Бени Ганц и его «Государственный лагерь» получили бы 14 мандатов вместо нынешних 12-ти.

Блок «Религиозный сионизм» Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича за месяц активной деятельности своих лидеров на министерских постах не ослабел — 14 мандатов. Далее места распределяются так:

ШАС — 11 мандатов;

«Яадут а-Тора» — 7;

НДИ — 6;

Хадаш-Таал — 5;

РААМ — 5.

МЕРЕЦ — 4.

«Авода» не проходит электоральный барьер, как и БАЛАД. Таким образом, можно сказать, что «Авода» и МЕРЕЦ поменялись местами.

В итоге у блока право-религиозных партий уже не 64 мандата, а только 62. 58 мандатов у оппозиции», — подсчитали журналисты.

Как сообщал Курсор, по окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Согласно результатам, «Ликуд» получил 32 мандата, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Лагерь государственников» — 12, «ШАС» — 11, «Яадут а-Тора» — 8, «РААМ» и «Хадаш-Тааль» — по 5 мандатов, а Авода – 4 мандата. МЕРЕЦ, Балад и Еврейский дом не прошли в Кнессет.

Также Курсор сообщал о том, что в Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах.

Помимо этого, лидер партии Цеирим Боарим резко высказалась об итогах выборов.