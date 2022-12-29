Бен-Гвир рассказал, будет ли работать на ЛГБТ-сообщество

Недавно назначенный министр полиции Итамар Бен Гвир говорит, что будет работать на всех израильтян.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Мы пришли, чтобы служить всем. Я буду министром для всех. Для евреев и арабов, которые тоже страдают от преступности», – сказал он.

У председателя Оцма Иегудит спросили о поддержке анти-ЛГБТ-закона. Он отметил, что дружит с новым спикером Кнессета Амиром Охана, первым открытым геем-законодателем, занявшим этот пост.

«Никто не хочет никого исключать, ни ЛГБТК, никого», — говорит он.

На прессу по поводу его стремления отменить закон, запрещающий расистам избираться в Кнессет, он утверждает, что закон необходимо исправить, чтобы он справедливо применялся как против евреев, так и против арабов, утверждая, что он «против расизма».

«Курсор» сообщал, что с обращением к Кнессету выступил Бен-Гвир, пообещав бороться и победить.