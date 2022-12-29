Бен-Гвир выступил в Кнессете: Я обещаю бороться и победить

Председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир и назначенный министр национальной безопасности обратился к Кнессету, рассказав историю одной женщины и о своих планах в политике

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ультраправый политик поведал историю жительницы Беэр-Шевы по имени Дане, которая является матерью двух детей. Ранее она ежедневно бегала с друзьями, но спустя какое-то время прекратила практику из-за поступающих угроз как в ее адрес, так и друзей.

По словам Бен-Гвира, сначала это были словесные сексуальные домогательства, но вскоре они стали высказываниями против государства и еврейского народа. Председатель Оцма Иегудит утверждает, что дети Даны любят играть на детской площадке во второй половине дня, но последние несколько месяцев это стало невозможным, потому что в упомянутом месте можно найти алкоголь, притеснения и националистический террор, а также комментарии против евреев.

«Дана и ее дети чувствуют себя нежеланными гостями на детской площадке, и что Беэр-Шева разрушается. Дана работает в магазине, очень успешном, но у хозяина в последнее время дела идут не очень хорошо, и оказывается, хоть он и пообещал себе не платить за охрану, но в итоге сдался. Почему? Поскольку они вломились в его магазин один раз, второй раз и третий, и после того, как страховые компании сказали ему, что они больше не будут его страховать, он понял, что ему нужно сделать. Но это не только на ее месте работы. Когда Дана хочет навестить свою семью и ей приходится ехать по дорогам Негева, она дважды думает – один раз, потому что опасно покидать свой дом среди горящих дорог, диких водителей, угроз, ругательств, –и второй раз, потому что чувствует, что это не просто плохая культура вождения, но националистический мотив ненависти к евреям, причинения вреда еврейскому государству, желания дать нам понять, что мы здесь не главные», – поделился Бен-Гвир.

По его словам, в Израиле много таких людей, чья жизнь при предыдущем правительстве была разрушена и связанной со страхом. Он утверждает, что это происходит в Негеве, в Галилее, в смешанных городах и даже в Иерусалиме, где люди боятся пройти через Дамасские ворота и несколько раз думают, прежде чем посетить Стену Плача.

Бен-Гвир считает, что это является не только национальным вопросом, но и вопросом регулярной преступности. Политик сказал, что многие граждане в центре страны боятся сигналить кому-то по пути на работу, так как могут получить в ответ поножовщину.

«Граждане Израиля, позиция, которую я занимаю сегодня, будет трудным вызовом, но я готов к этому вызову. Я готов принять вызов от имени Даны, ее детей, жителей Беэр-Шевы, жителей Негева и всех жителей Израиля. Мы столкнемся с этой проблемой, потому что нам больше некуда идти. Это вызов, как марафон, со взлетами и падениями. Мы будем много потеть, усердно работать, и не всегда у нас получится, но я обещаю бороться и, в конечном счете, победить», – заявил Бен-Гвир перед Кнессетом.

«Курсор» сообщал о важной новации в полиции, предложенной Бен-Гвиром.