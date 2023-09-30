Бен-Гвир собирает правительственную комиссию по ситуации в ШАБАС

Он уже сделал соответствующее объявления.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил, что внесет на заседание кабинета министров решение о создании правительственной инспекционной комиссии во главе с судьей по ситуации в ШАБАС. Эта комиссия должна будет изучить ситуацию в Управлении тюрем Израиля (ШАБАС) и политику привлечения женщин-надзирательниц из подразделений безопасности для охраны террористов, заключенных в израильские тюрьмы.

Об этом сообщает "7 канал".

Также комиссия должна будет рассмотреть дело о сутенерстве среди тюремных охранников, а также последнее дело, которым сейчас занимается ШАБАС. Ранее сообщалось, что женщина-солдат, служащая надзирателем в тюрьме «Рамон», вступила в интимные отношения с террористом из организации ФАТХ, причастным к убийству нескольких израильтян.

Внутреннее расследование ШАБАС установило, что у силовика в камере был мобильный телефон, с помощью которого он переписывался с тюремной надзирательницей и даже обменивался с ней фотографиями.

Стоит отметить, что министр Бен-Гвир с начала своего срока говорил о намерении вывести из состава службы безопасности тюрем женщин-надзирателей. Создание упомянутой комиссии это один из шагов на пути к этому. Также известно, что Служба безопасности готовится уволить женщин и из подразделений охраны в течение семи - десяти дней.

Ранее "Курсор" писал о том, что стало известно о массовых беспорядках в тюрьмах «Римон» и «Эшель». В Управлении тюрем отметили, что не допустят нарушений порядка и дисциплины на своих объектах.