Бен-Гвир внесет изменения в инструкцию полиции по открытию огня

Бен-Гвир сообщил, что не намерен мириться с неоправданно строгими правилами для служащих полиции по порядку открытия огня.

Итамар Бен-Гвир как министр национальной безопасности получит полномочия изменить инструкции для полиции по открытию огня.

Об этом сообщает 7kanal.

Коалиционные соглашения между «Оцма Иегудит» и «Ликудом» содержат специальный пункт, который может существенно изменить правила оперативной деятельности служащих полиции нашей страны.

Согласно полученной информации, статья 28 соглашения гласит: «Министр национальной безопасности рассмотрит инструкции по открытию огня, [действующие] в израильской полиции, и, при необходимости, внесёт в них изменения».

Бен-Гвир рассказал, что обсуждал этот вопрос примерно с 40 отставными старшими офицерами полиции, из которых треть уверены, что порядок открытия огня полицейскими еще более строгий, чем для солдат ЦАХАЛа.

То есть в случае нападения террориста с «коктейлем Молотова», полицейский должен действовать различными способами, но стрельба является последним из них. Бен-Гвир сообщил, что не намерен мириться с этим.

В указанном соглашении оговаривается, что полиция получит значительное увеличение бюджета, на 45 миллиардов шекелей. Этот бюджет будет распределен равными суммами на семь лет.

Кроме того, коалиционное соглашение между «Ликудом» и «Оцма Иегудит» предусматривает привлечение ШАБАКа к борьбе с преступностью в арабском сообществе, хотя организация не занимается расследованием и предотвращением уголовных преступлений. На базе ШАБАК будет создано особое подразделение для борьбы с арабским криминальным элементом.

Ранее Курсор писал, про нападение в Кфар-Касеме: полиция раскрыла подробности.

Также наша редакция сообщала, что Бен-Гвир получил еще одну высокую должность.