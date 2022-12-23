Нападение в Кфар-Касеме: полиция раскрыла подробности

Террорист заранее планировал нападение на полицейских, он сам вызвал их якобы на место преступления.

Полиция опубликовала подробности вооруженного нападения в Кфар-Касиме и рассказала, что происходило в эти драматические моменты.

Оказалось, что полицию вызвал сам террорист, он сообщил, что в этом районе происходит криминальное происшествие. Когда полиция прибыла на место происшествия, он попытался их атаковать, открыв огонь из оружия, которое держал в руке.

Позже, когда офицеры полиции ответили стрельбой, он направил автомобиль в сторону милиционеров и наехал на 3 бойцов пограничной службы. Полицейские ответили огнем, серьезно ранив его, и террорист скончался от ран.

אירוע חריג בכפר קאסם,המשטרה מזרימה כוחות מיוחדים בעקבות חשד לאירוע דריסה, נבדק חשד לרקע לאומני, לפי המשטרה בוצע ירי לעבר 2 שוטרים ודריסתם. נהג הרכב נוטרל, השוטרים פונו לבית חולים.רצף האירועים בשלושת הימים האחרונים בעיקר בהיבט הפלילי משקף מציאות עגומה בחברה הערבית. pic.twitter.com/cyxNBR6Ww2 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) December 23, 2022

Силы специального назначения провели поиски дополнительных подозреваемых с участием вертолета. В здании, из которого вышел нападавший, сотрудники полиции обнаружили оружие типа «Карло», боеприпасы, коктейли Молотова и нож.

Командующий Центральным районом, суперинтендант Ави Битон заявил, что «после получения информации от сотрудников службы безопасности, в том числе от сотрудников ШАБАК, картина становится более ясной, что это, вероятно, было нападение, которое было запланировано за несколько дней до этого».

Комиссар полиции Коби Шабтай прокомментировал сегодня утром: «Я поздравляю командующего районом и полицейских, которые действовали сегодня ночью в Кфар-Касиме, и желаю скорейшего выздоровления полицейским, получившим ранения в результате инцидента».

«Мы снова увидели быстрое замыкание круга нашими милиционерами в поле с быстротой реакции и стремлением к контакту до тех пор, пока террорист не был обезврежен и тем самым предотвратил запланированное террористом более широкое нападение на полицейские силы, действовавшие в населенном пункте.»

Шабтай добавил: «Во время инцидента силы ЦАХАЛа и тактическое подразделение МАГАВ были брошены в этот район и вместе с находившимися в этом районе сотрудниками полиции смогли быстро добраться до оружия террориста и других средств ведения боя, к включая нож в его машин. Сегодня вечером мы снова увидели героизм наших сотрудников полиции и в то же время быстрое и профессиональное объединение сил, что привело к быстрому закрытию из круга».

Командующий пограничной службой суперинтендант Амир Коэн прокомментировал: «Мы будем продолжать действовать решительно, используя крупные, квалифицированные и доступные силы, развернутые по всей стране, для обеспечения безопасности граждан Государства Израиль».

Ранее Курсор писал, что в Кфар-Касеме террорист открыл огонь по полицейским.