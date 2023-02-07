Бен-Гвир запустил беспрецедентную программу по выдаче разрешений на оружие

За один день было выдано около 408 условных разрешений на ношение оружия.

Итамар Бен Гвир во вторник поручил отделу лицензирования огнестрельного оружия предпринять ряд шагов для ускорения выдачи лицензий.

Об этом сообщает Maariv.

Министр национальной безопасности намерен ускорить процесс получения разрешения на ношение оружия. Он запланировал увеличение количества лицензий в 5 раз!

Скачок на 500% анонсирован после многочисленных заявлений жителей юга о том, что они давно просят получить разрешение на владение личным оружием в целях самообороны после преступления в районе Негева. Цель реформ в отделе лицензирования оружия — предоставить немедленную субсидию примерно 9000 человек, ожидающих получения разрешения на ношение оружия.

Министр нацбезопасности поручил личному составу отдела огнестрельного оружия действовать в соответствии с программой на май 2023 года, согласно которой, военнослужащие ЦАХАЛа и офицеры в резерве, ожидающие разрешения на ношение оружия, будут утверждены без собеседования.

За один день около 1350 претендентов на получение разрешения на ношение оружия получили уведомления о продвижении очереди приглашенных, сегодня было выдано около 408 условных разрешений. Это увеличение примерно на 300% по отношению к среднесуточному показателю. Кроме того, было принято решение о немедленном расширении времени приема телефонных звонков в колл-центре и времени работы общественной приемной с тем, чтобы время ожидания получения разрешения было сокращено примерно на 75%, а разрешение будет выдаваться в течение всего 45 дней.

Кроме того, количество сотрудников отдела лицензирования и инспекции огнестрельного оружия будет увеличено вдвое, примерно до 40 человек, а услуги аутсорсинга колл-центра будут увеличены вдвое.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир представил свой план разрешений на огнестрельное оружие.