Бен-Гвир представляет свой план разрешений на огнестрельное оружие

План по упрощению процесса лицензирования огнестрельного оружия в Израиле должен был быть представлен министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно заявлению министерства, Бен-Гвир стремится сократить время ожидания на этапе собеседования в процессе подачи заявки на разрешение на оружие, а также период ожидания утверждения после собеседования. Он даст указание ускорить процесс в целом. Чтобы ускорить процесс, Бен-Гвир намерен удвоить количество сотрудников в отделе лицензирования огнестрельного оружия своего министерства.

По данным министерства, в настоящее время 17 373 заявки ожидают обработки. Из них 6 600 находятся на стадии подачи документов и 10 773 ожидают собеседования.

Ранее Иегуда Эльчарар из юридической фирмы Decker, Pex, Ofir & Co, которая специализируется на помощи тем, кто хочет получить лицензии, сообщил, что после волны терроризма часто наблюдается всплеск заявок.

Такая волна терроризма была в 2022 году, когда, по данным министерства, было зафиксировано рекордных 42 236 новых заявок на личное огнестрельное оружие. Обрабатываемые 17 373 заявки — это остатки 2022 года. В 2022 году было выдано 10 986 лицензий, одобрено еще 4 404 пробных лицензии. Срок действия 217 запросов истек, когда они были одобрены, но заявитель не завершил процесс, а 9 256 запросов были отклонены.

Разрешения на оружие принимаются или отклоняются в зависимости от соответствия заявителей критериям приемлемости. Бен-Гвир предположил, что он может смягчить эти критерии, например те, которые отдают предпочтение гражданам, проживающим в опасных районах или за зеленой линией.

Предложения Бен-Гвира стали прямым ответом на недавнюю стрельбу в Иерусалиме, в результате которой семь человек погибли и пятеро получили ранения.

«Я хочу, чтобы на улицах было больше оружия, чтобы граждане Израиля могли защищать себя», — заявил министр.

По данным министерства, в Израиле насчитывается около 155 168 легальных частных единиц огнестрельного оружия, и около 147 248 утвержденных владельцев лицензий. Это будет означать, что около 1,6% населения Израиля владеют легальным частным огнестрельным оружием.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир потребовал ускорить выдачу лицензий на оружие. По словам министра национальной безопасности, «мы должны защитить наших детей и дать гражданам возможность защитить себя».

Также Курсор сообщал о том, что 71% израильтян поддерживают применение смертной казни к террористам. 45% граждан Израиля утверждают, что нужно атаковать гражданское население в Секторе Газа ради сдерживания ракетных обстрелов террористов в сторону нашей страны (в 2018 году ‒ 27,5%).