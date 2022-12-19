Бен-Гвир заявил, что до формирования правительства еще далеко

Депутат Кнессета и председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир ответил на одобрение специальной комиссией обсуждения закона, который расширит полномочия министра национальной безопасности в его первоначальном чтении.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Я благодарю председателя комитета, депутата Кнессета Офира Каца, за глубокое и всестороннее обсуждение, которое он провел, а также моего друга, депутата Кнессета Йоава Киша, который руководил законодательным процессом от имени коалиции. Путь к принятию закона еще долог, но с божьей помощью мы это сделаем в ближайшие дни», ‒ заявил Бен-Гвир.

Ранее стало известно, что спецкомитет по «закону Бен-Гвира» под председательством депутата Офира Каца от «Ликуда» одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции. Согласно ожиданиям, закон вынесут на голосование в первом чтении на пленарном заседании Кнессета в течение ближайших двух дней.

«Курсор» сообщал, что помощников Нетаниягу отправили на детектор лжи.

Помимо этого, согласно информации журналистов, назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу объявит о формировании нового правительства в эту среду. Утверждается, что новый Кнессет приведут к присяге уже совсем скоро.