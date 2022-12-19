Закон Бен-Гвира приняли в первом чтении

Ожидается, что законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета в ближайшие два дня.

Специальный комитет по «закону Бен-Гвира» под председательством депутата Офира Каца от «Ликуда» одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции.

Об этом сообщает Israel National News.

Согласно сообщению, ожидается, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании Кнессета в ближайшие два дня.

Как сообщал Курсор, глава партии «Авода» Мейрав Михаэли выступила с критикой предложенных депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром правок в Закон о полиции.

По словам Михаэли, «Авода» провела рабочую встречу с министром внутренней безопасности Бар-Левом, чтобы настаивать на всех деталях, которые превращают законопроект Итамара Бен-Гвира в опасный законопроект для граждан Израиля, Государства Израиль и конечно, для его демократии», — сказала Михаэли.

Таакже Курсор информировал о том, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара будет выступать против закона, который стремится принять новая коалиция, чтобы предоставить председателю экстремистской «Оцма-Йехудит» Итамару Бен-Гвиру беспрецедентные полномочия над полицией в качестве министра национальной безопасности.

Хотя Бахарав-Миара признает, что коалиция, которую премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится окончательно сформировать в ближайшие недели, скорее всего, все равно примет закон, она не будет защищать его, если и когда он будет оспорен в Высоком суде.

Также Курсор информировал о том, что Бен-Гвир опубликовал твиты на фоне несогласия генпрокурора с поправками, которые окрестили «Законом Бен-Гвира».