Бен-Гвир заявил о двух своих главных инициативах после получения портфеля

Одна из реформ Бен-Гвира заключается в получении министром внутренних дел контроля над распределением бюджета полиции.

Председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир намерен занять кресло министра внутренней безопасности, при этом в добавок к портфелю он хочет получить возможность проведения реформ в полиции и других силовых ведомствах.

Об этом сообщают Detaly.

Стали известны две главные инициативы Бен-Гвира, которые касаются полиции и тюрем.

Первая реформа Бен-Гвира коснется контроля над бюджетом полиции. Сейчас, согласно закону, полиция сама распределяет свой бюджет. Но Бен-Гвир хочет внести такие изменения, чтобы это была прерогатива министра внутренней безопасности.

Он собирается повысить полицейским зарплату и перенаправить на войну с криминалом многомиллионные вливания в специальное управление полиции «Лахав-433» (борьба против коррупции и преступности среди высокопоставленных лиц).

Второе нововведение Бен-Гвира — это резкое сокращение комфорта для заключенных палестинцев, отбывающих в израильских тюрьмах сроки за преступление в области безопасности.

Сегодня эти условия намного лучше, чем у заключенных, отбывающих срок по уголовным статьям. В стремлении сохранить тишину и покой в тюрьмах, тюремное руководство создало там для них настоящий курорт, и палестинские заключенные свободно общаются между собой, а их камеры превратились в настоящие школы террора.

Ранее Курсор писал, что заявил Бен-Гвир о словах президента: Я буду разъяснять позиции Оцма Иегудит во всем мире.