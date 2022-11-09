Бен-Гвир о словах президента: Я буду разъяснять позиции Оцма Иегудит во всем мире

Председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир прокомментировал слова Ицхака Герцога о своей персоне.

Об этом сообщает Walla.

Известно, что по завершении консультаций с представителями партии ШАС о кандидатуре на должность премьер-министра Герцог предостерег представителей ШАС от партнерства с Итамаром Бен-Гвиром. Президент сказал, что политик является «партнером, который вызывает большое беспокойство у стран мира«. По словам президента, он говорил об этом Бен-Гвиру лично.

Судя по реакции председателя Оцма Иегудит, он не расстроен из-за этой ситуации.

«У президента Ицхака Герцога было много плодотворных бесед со мной в последние недели. Президент не раз указывал мне, что близкое знакомство с моими взглядами и планами повлияло на сотни тысяч людей в Израиле, и что он уверен, что если я поговорю с миром, то многие поймут и признают, что я не обобщаю всех арабов. Кстати, после тех разговоров с президентом я начал встречаться с дипломатами, и я буду работать над разъяснением позиции «Оцма Иегудит» во всем мире», – заявил он.

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