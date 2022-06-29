Ben & Jerry’s возобновит продажи мороженого в Иудее и Самарии

Министерства иностранных дел и экономики выпустили совместное заявление, в котором приветствовали соглашение, достигнутое между израильской компанией Ben & Jerry’s и ее материнской компанией Unilever, согласно которому компания сможет продавать свое мороженое в Иудее и Самарии.

Этот шаг фактически означает полный разворот в сторону Unilever почти через год после того, как Ben & Jerry’s объявила о прекращении продаж в Иудее и Самарии.

Соглашение является результатом урегулирования федерального иска, поданного от имени израильского владельца Ben & Jerry’s Ави Зингера Центром прав человека по закону Луиса Д. Брандейса.

В результате сделки Unilever продал все свои деловые интересы в Израиле Зингеру, которому теперь будет разрешено продавать мороженое по обе стороны «зеленой линии».

«Антисемитизм не победит нас, даже когда речь идет о мороженом», — говорится в заявлении министра иностранных дел Яира Лапида.