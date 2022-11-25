Бени Ганц прокомментировал назначение Бен-Гвира на пост министра внутренней безопасности

Ганц уверен, что назначение Бен-Гвира на пост министра внутренней безопасности грозит привести к сильному международному давлению вокруг Иудеи и Самарии.

Появившуюся информацию о достижении соглашения между Ликудом и «Оцма Иегудит» оценил Бени Ганц.

Он заявил в пятницу, сообщает News.israelinfo.

«После назначения Бен-Гвира будет создана частная армия поселенцев», — считает Ганц.

«Cегодня утром нам сообщили о соглашении между Бен-Гвиром и Нетаниягу. Это говорит о выбранном новым возможным правительством направлении: демонтаж полномочий правительства в соответствии с политической необходимостью на фрагменты министерств. Демонтаж оперативной структуры ЦАХАЛа, полиции и ШАБАКа», — уверен Ганц.

По его мнению, это грозит привести к сильному международному давлению вокруг Иудеи и Самарии. «Это приведет к сильному международному давлению вокруг «де-факто аннексии» в Иудее и Самарии. Это опасно для региона. В последние годы я привел страну к процессам полной и тесной координации между ЦАХАЛом, полицией Израиля, ШАБАКом и пограничными силами. Идея демонтировать созданную систему приведет к конфликтам и серьезным провалам в сфере безопасности», — предупредил Бени Ганц.

Также он подчеркнул, что ответственным за это будет Нетаниягу.

“За все составляющие нацбезопасности отвечает премьер-министр. Решение Нетаниягу — фактически делегация полномочий Бен-Гвир”, — заявил в итоге министр обороны.

Ганц заявил также, что намерен отстаивать безопасность Израиля и применить для этого все имеющиеся инструменты.