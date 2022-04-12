Беннет и Бар-Лев посетили бар Илка, в котором на прошлой неделе произошел теракт

Всего через 4 дня после теракта 100 человек пришли на повторное открытие бара, поскольку посетители клянутся, что террор не победит. Премьер-министр сказал: «Мы не позволим им, нашим врагам, остановить нашу жизнь».

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев присоединились к толпе из десятков людей, пришедших в бар Ilka в Тель-Авиве, который вновь открылся в понедельник, всего через четыре дня после того, как террорист открыл огонь по этому месту, убив 3 и ранив 13 человек.

Об этом передает The Times Of Israel.

«Я пришел сюда сегодня вечером, чтобы придать сил владельцам бара и местным жителям. Здесь произошло действительно тяжелое событие, здесь были убиты люди, здесь люди пострадали, хорошие люди», — сказал Бенетт, разговаривая с посетителями бара незадолго до полуночи в понедельник вечером.

«Мы не позволим им, нашим врагам, остановить нашу жизнь. Мы не позволим им победить нас», — сказал Беннет людям в баре.

Во время своего пребывания в баре премьер-министр зажег свечи в память о Томере Мораде, Эйтаме Маджини и Бараке Луфане, которые были застрелены, сидя в баре на центральной улице Дизенгоф в четверг вечером.

Он также поговорил с посетителями и владельцами бара и на мгновение посидел с мужчиной, который сказал ему, что он был ранен во время нападения на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, которое произошло в 2016 году примерно в 200 метрах вниз по улице.

Когда гремела музыка и лились напитки, трудно было понять, что всего четыре дня назад это место было ареной резни.

Посетители повторили заявление Беннета о том, что террор не должен мешать жизни.

ארבעה ימים אחרי הפיגוע הרצחני, רה"מ נפתלי בנט ביקר בפאב האילקה שנפתח הערב מחדש: "חוזרים לחיים, חוזרים לחיות פה. ובמקביל נלחמים במקומות שלהם, בבסיסים שלהם, במקורות שלהם ובעזרת השם ננצח"@shemeshmicha pic.twitter.com/5Lvm1UUzqY — כאן חדשות (@kann_news) April 11, 2022

«Наряду с ужасной болью и потерей жизни — в этот вечер — в пабе, наполненном жизнью, мы видим нашу великую силу, наш взгляд в будущее, знание того, что даже если нас ранят, мы не сломаемся, — написал Бар-Лев в Twitter. — Мы будем продолжать жить, процветать и цвести. Мы выиграем.»

Курсор ранее писал, что в сети показали видео с арабами, которые бросают камни в автомобили ЦАХАЛа.