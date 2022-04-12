Беннет и Бар-Лев посетили бар Илка, в котором на прошлой неделе произошел теракт

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев присоединились к толпе из десятков людей, пришедших в бар Ilka в Тель-Авиве, который вновь открылся в понедельник, всего через четыре дня после того, как террорист открыл огонь по этому месту, убив 3 и ранив 13 человек.
Об этом передает The Times Of Israel.
«Я пришел сюда сегодня вечером, чтобы придать сил владельцам бара и местным жителям. Здесь произошло действительно тяжелое событие, здесь были убиты люди, здесь люди пострадали, хорошие люди», — сказал Бенетт, разговаривая с посетителями бара незадолго до полуночи в понедельник вечером.
«Мы не позволим им, нашим врагам, остановить нашу жизнь. Мы не позволим им победить нас», — сказал Беннет людям в баре.
Во время своего пребывания в баре премьер-министр зажег свечи в память о Томере Мораде, Эйтаме Маджини и Бараке Луфане, которые были застрелены, сидя в баре на центральной улице Дизенгоф в четверг вечером.
Он также поговорил с посетителями и владельцами бара и на мгновение посидел с мужчиной, который сказал ему, что он был ранен во время нападения на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, которое произошло в 2016 году примерно в 200 метрах вниз по улице.
Когда гремела музыка и лились напитки, трудно было понять, что всего четыре дня назад это место было ареной резни.
Посетители повторили заявление Беннета о том, что террор не должен мешать жизни.
«Наряду с ужасной болью и потерей жизни — в этот вечер — в пабе, наполненном жизнью, мы видим нашу великую силу, наш взгляд в будущее, знание того, что даже если нас ранят, мы не сломаемся, — написал Бар-Лев в Twitter. — Мы будем продолжать жить, процветать и цвести. Мы выиграем.»
Курсор ранее писал, что в сети показали видео с арабами, которые бросают камни в автомобили ЦАХАЛа.