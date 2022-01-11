Беннет и Либерман договорились о помощи экономике, пострадавшей от Омикрона

Новый пакет в 250 миллионов шекелей включает компенсацию самозанятым и наемным работникам, вынужденным изолироваться.

Об этом сообщает globes.co.il.

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр финансов Авигдор Либерман согласовали новый пакет помощи, чтобы помочь израильской экономике пережить пятую волну Covid. В первую очередь количество дней изоляции для тех, у кого положительный результат теста на Covid, будет сокращено до семи дней.

Чиновники договорились о помощи самозанятым, которым необходимо уйти в изоляцию. С 1 января 2021 года государство будет платить 436 шекелей в день в течение максимум четырех дней. Могут быть поданы запросы задним числом до июля 2021 года на срок до трех дней.

Государство также будет компенсировать работодателям, чьи наемные работники находятся в изоляции, 50 – 75% их заработной платы, в зависимости от размера бизнеса, с первого дня. До сих пор компенсация была доступна только со второго дня. Новый правительственный пакет будет стоить примерно 200-250 миллионов шекелей, из которых 150 миллионов шекелей будут задним числом выплачиваться самозанятым.

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