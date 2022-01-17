Беннет: карантин будет сокращен до 5 дней

Премьер-министр Нафтали Беннет постановил, что период обязательной изоляции будет сокращен с семи дней до пяти при условии двух тестов на коронавирус на четвертый и пятый дни карантина.

Об этом сообщает 7 канал.

Решение, вероятно, вступит в силу очень скоро, и будет сделано официальное объявление для общественности. Беннет провел профессиональную дискуссию с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и генерального директора Министерства здравоохранения по поводу сокращения дней изоляции для пациентов с подтвержденным коронавирусом и тех, кто контактировал с ними, после внутренних обсуждений специалистов в Министерстве здравоохранения.

Ранее Минобразования заявило об ухудшении психического состояния школьников в системе образования. Министр Ифат Шаша Биттон заявил, что изоляция здоровых детей должна быть отменена.

Данные Министерства образования показывают, что на 43% увеличилось количество обращений к учащимся с риском самоубийства в образовательных психологических службах. Исследование, профинансированное министерством и проведенное профессором Мири Шараф из Хайфского университета, также дает тревожные результаты. Согласно исследованию, около 60% учеников начальной школы (из выборки из 489 учеников) страдают от легкой депрессии до тяжелой клинической депрессии.

Ранее Курсор сообщал, что Беннет придумал новый способ ограничить вход в торговые центры.

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