Беннет планирует снять все карантинные ограничения — СМИ

Согласно сообщению N12, опубликованному в среду днем, премьер-министр Нафтали Беннетт планирует снять все карантинные ограничения Omicron, действующие в настоящее время в Израиле, к 1 марта.
Об этом передает The Jerusalem Post.
В четверг состоится встреча, на которой будет доработан план постепенного снятия ограничений, говорится в сообщении, и первый этап может вступить в силу уже на следующей неделе.
Первым шагом станет открытие Израиля для туристов, в том числе детей, которых в настоящее время не пускают из-за правил вакцинации. После этого последнее из ограничений Green Pass тоже будет снято.
Согласно данным министерства здравоохранения, опубликованным в среду утром, во вторник в Израиле было выявлено около 20 340 новых случаев заражения коронавирусом, при этом процент положительных результатов составил 18,73% для 108 571 ПЦР и проведенных тестов на антигены.
Число серьезных случаев продолжает снижаться и в настоящее время составляет 927 пациентов по состоянию на утро среды. Из этого числа 331 человек находится в критическом состоянии, 271 интубирован и еще 28 находятся на аппаратах ЭКМО.
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