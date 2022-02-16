Беннет планирует снять все карантинные ограничения — СМИ

Количество школьников, находящихся на карантине, резко сократилось за последние несколько недель из-за новой государственной системы тестирования. Это одна из причин, по которой Бенетт может снять все карантинные ограничения.

Согласно сообщению N12, опубликованному в среду днем, премьер-министр Нафтали Беннетт планирует снять все карантинные ограничения Omicron, действующие в настоящее время в Израиле, к 1 марта.

Об этом передает The Jerusalem Post.

В четверг состоится встреча, на которой будет доработан план постепенного снятия ограничений, говорится в сообщении, и первый этап может вступить в силу уже на следующей неделе.

Первым шагом станет открытие Израиля для туристов, в том числе детей, которых в настоящее время не пускают из-за правил вакцинации. После этого последнее из ограничений Green Pass тоже будет снято.

Согласно данным министерства здравоохранения, опубликованным в среду утром, во вторник в Израиле было выявлено около 20 340 новых случаев заражения коронавирусом, при этом процент положительных результатов составил 18,73% для 108 571 ПЦР и проведенных тестов на антигены.

Число серьезных случаев продолжает снижаться и в настоящее время составляет 927 пациентов по состоянию на утро среды. Из этого числа 331 человек находится в критическом состоянии, 271 интубирован и еще 28 находятся на аппаратах ЭКМО.

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