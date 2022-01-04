Беннет: после получения четвертой дозы вакцины уровень антител увеличивается в пять раз

Премьер-министр Беннет прибыл в Медицинский центр Шиба где провели исследование четвертой дозы вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Беннет похвалил исследования, проведенные в больнице. Во время своего визита премьер-министру были представлены предварительные результаты первого в мире исследования подобного рода, проведенного под руководством Шиба по эффективности и безопасности четвертой дозы вакцины.

«Я счастлив объявить вместе с профессором Ицхаком Крейсом и профессором Гили Регев-Йохай, которые проводят исследование, что предварительные исследования четвертой дозы показывают, что в течение недели после введения четвертой дозы количество антител в крови увеличивается почти в пять раз», — сказал премьер-министр.

Высокий уровень защиты как в отношении инфекции и заражения, так и в отношении тяжелой заболеваемости. Исследование, проведенное профессором Гили Регев-Йохай, директором отдела профилактики и контроля инфекций в Шебе, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения было одобрено Хельсинкским комитетом — высшим комитетом по испытаниям на людях.

Ранее Курсор сообщал, что Беннет выразил соболезнование семьям погибших в понедельник пилотов.

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