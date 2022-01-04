Беннет выразил соболезнование семьям погибших в понедельник пилотов

Беннет заявил, что Израиль не забудет вклад погибших пилотов в национальную безопасность страны.

Во вторник утром премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что два военных летчика, погибших в результате крушения вертолета, были «лучшими из нас».

Об этом пишет Times of Israel.

Пилоты погибли в результате несчастного случая на учениях у побережья северного Израиля в понедельник вечером. Третий военнослужащий, находившийся в вертолете, выжил.

«Это очень печальная ночь. От имени граждан Израиля я выражаю искренние соболезнования семьям погибших в аварии вертолета и желаю скорейшего выздоровления раненому офицеру», — сказал Беннет.

«Пилоты ВВС, погибшие в этой аварии, были одними из лучших среди нас. Народ Израиля не забудет их вклад в нашу национальную безопасность, который они вносили днем и ночью», — говорится в заявлении Беннета.

Министр обороны Бенни Ганц сказал, что он «направляет свои искренние соболезнования семьям».

«Я говорил с начальником штаба ЦАХАЛа, и я обещаю, что ЦАХАЛ проведет расследование инцидента и сделает необходимые выводы», — сказал Ганц. «Я благодарю спасательные службы, которые действовали быстро и в сложных условиях, чтобы найти экипаж вертолета».

Курсор также писал, что в аэропорту Багдада сбили два вооруженных беспилотника. Коалиция под руководством США против группировки «Исламское государство» в Ираке в понедельник сбила два вооруженных беспилотника, нацеленных на комплекс в аэропорту Багдада, где размещается ее персонал, сообщил представитель коалиции.

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