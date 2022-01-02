Беннет призвал пожилых людей срочно вакцинироваться

Невакцинированные лица, подвергшиеся воздействию вируса, должны будут пройти минимум семидневный карантин, даже если их тест отрицательный.

Премьер-министр Нафтали Беннет в воскресенье призвал пожилых израильтян сделать четвертую прививку от коронавируса в общенациональном обращении после объявления об одобрении четвертой прививки для всех взрослых в возрасте 60 лет и старше, а также медицинского персонала.

Об этом сообщает haaretz.com.

Беннет также предупредил, что страна, вероятно, увидит до 50 тысяч новых случаев коронавируса» на пике пятой волны Израиля, вызванной очень заразным вариантом омикрона.

«Наша главная цель остается прежней: дать экономике возможность функционировать в максимально возможной степени, защищая наиболее уязвимых. Хорошая новость заключается в том, что мы узнали, что если вы вакцинированы, вы в значительной степени защищены от серьезных заболеваний», — добавил премьер-министр. Волна приближается, и ее невозможно предотвратить», — сказал Беннетт.

В результате правительство решило отменить карантин для всех вакцинированных лиц в возрасте от 5 лет и старше, у которых тест на вирус отрицательный. Невакцинированные лица, подвергшиеся воздействию вируса, должны будут пройти минимум семидневный карантин, даже если их тест отрицательный.

Ранее Курсор сообщал, что Беннет прокомментировал ракетный обстрел по позициям ХАМАСа.

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