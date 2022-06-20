Беннет пытается политически уничтожить Шакед — СМИ

Беннет и Шакед были близкими партнерами с момента прихода в политику почти десять лет назад, но это событие, похоже, указывает на то, что их партнерство может подойти к концу.

Айлет Шакед находится с рабочим визитом в Марокко. За 15 минут до публикации в СМИ Нафтали Беннет позвонил ей и сообщил о своем решении.

С тех пор он ей не отвечает.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

Со ссылкой на свои источники в окружении Шакед на канале заявили, что Беннет пытается «политически уничтожить» уничтожить свою соратницу.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.