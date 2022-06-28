Беннет сделал жесткое предупреждение Ирану: Свяжетесь с Израилем — заплатите цену

Беннет заявил: «Мы можем поразить вашего врага через киберпространство, а раньше вместо этого нам приходилось отправить 50-100 коммандос в тыл врага с огромным риском».

Премьер-министр Нафтали Беннет предупредил во вторник, что Иран «заплатит цену», если будет вмешиваться в израильскую киберинфраструктуру.

Выступая на Кибернеделе Тель-Авивского университета, Беннет сказал: «Точно так же, как существует ядерное сдерживание, будет и киберсдерживание. Мой подход в целом, и особенно к Ирану, таков: мы не сеем хаос в Тегеране, это никогда не было нашей политикой, но наша политика заключается в том, что если вы будете связываться с Израилем, вы заплатите цену».

«Вы больше не можете наносить удары по Израилю косвенно и через посредников и думать, что вам это сойдет с рук», — продолжил Беннет.

Премьер-министр добавил: «Если вы злодей, который посылает против людей — мы постараемся ударить в ответ с помощью кинетических, скрытых и кибернетических средств». Он отметил, что «любого, кто атакует нас в киберпространстве, мы собираемся атаковать в ответ. Мы не собираемся быть слабыми».

Беннет заявил: «Мы можем поразить вашего врага через киберпространство, а раньше вместо этого нам приходилось отправить 50-100 коммандос в тыл врага с огромным риском».

«Теперь мы собираем группу умных людей, сидящих за клавиатурой, и добиваемся того же эффекта… Неизбежно, что кибернетика станет одним из самых важных аспектов будущих войн», — сказал он.

«Курсор» писал, что Ганц принял участие в обсуждении Комитета по иностранным делам и обороне.