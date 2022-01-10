Беннет выразил соболезнования по поводу смерти матери Герцога

«Она любила свой народ и свою страну», — сказал премьер-министр Израиля о матери президента Герцога.

Премьер-министр Нафтали Беннет в понедельник утром почтил память Оры Герцог, матери президента Ицхака Герцога и жены шестого президента Израиля, покойного Хаима Герцога, которая скончалась ночью.

Об этом сообщает Israel National News.

«Вместе со всем народом Израиля я с сожалением воспринял известие о кончине Оры Герцог, матери президента Ицхака Герцога и жены покойного президента Хаима Герцога», — сказал Беннет.

«Ора была общественным деятелем и социально активной женщиной, которая любила свой народ и свою страну. Она жила скромно и создала замечательную семью, постоянно действуя от имени общества в Израиле».

«Мои глубочайшие соболезнования президенту Герцогу и всей семье Герцога. Да будет благословенна ее память».

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что в возрасте 97 лет умерла мать президента Израиля Ицхака Герцога.

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