Умерла мать президента Ицхака Герцога

Ора Херцог, мать президента Ицхака Герцога, скончалась рано утром в понедельник в возрасте 97 лет.

Герцог была первой леди Израиля, когда ее муж Хаим был шестым президентом Израиля в период с 1983 по 1993 год. Также она создала организацию «Совет прекрасного Израиля», которая более 50 лет занималась повышением качества жизни в Израиле.

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