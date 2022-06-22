Беннет: Юг Израиля переживает самый тихий год за последние 15 лет

На встрече премьер-министр и командиры ЦАХАЛа обсудили основные моменты стратегической концепции в отношении палестинских арабов, особенно в Газе, где был представлен обзор оперативной обстановки.
Об этом сообщает Israel National News.
Премьер-министр Беннет сказал после обсуждения: «Я только что закончил оценку с главой Южного командования и командиром дивизии Газа. В настоящее время мы завершаем самый спокойный год для жителей Сдерота, Ашкелона и района, прилегающего к Газе за последние 15 лет».
«Новая норма на юге — это тишина, безопасность и нормальная жизнь. Здесь живут новые семьи и строятся новые дома. Это истинная картина победы».
«Мы находимся в периоде политической нестабильности, но стабильность безопасности должна быть сохранена».
После визита премьер-министр Беннет встретился с председателем областного совета Эшколь Гади Яркони и жителями района областного совета.
Премьер-министр Беннет рассказал жителям о своих многочисленных визитах в этот район, даже на прежних должностях. Он добавил, что желает, чтобы рутина и тишина, которые они пережили в прошлом году благодаря политике правительства, продолжались и в ближайшие годы.
Ранее редакция Курсора сообщала, что модель Лорин Имсих, являющаяся гражданкой Израиля, заявила об «истреблении» арабов.