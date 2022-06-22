Беннет: Юг Израиля переживает самый тихий год за последние 15 лет

Премьер-министр Нафтали Беннет посетил штаб дивизии ЦАХАЛа в Газе в среду утром и провел оценку безопасности с командующим Южным командованием ЦАХАЛ генерал-майором Элиэзером Толедано и командиром дивизии Газы бригадным генералом Нимрод Алони.

На встрече премьер-министр и командиры ЦАХАЛа обсудили основные моменты стратегической концепции в отношении палестинских арабов, особенно в Газе, где был представлен обзор оперативной обстановки.

Об этом сообщает Israel National News.

Премьер-министр Беннет сказал после обсуждения: «Я только что закончил оценку с главой Южного командования и командиром дивизии Газа. В настоящее время мы завершаем самый спокойный год для жителей Сдерота, Ашкелона и района, прилегающего к Газе за последние 15 лет».

«Новая норма на юге — это тишина, безопасность и нормальная жизнь. Здесь живут новые семьи и строятся новые дома. Это истинная картина победы».

«Мы находимся в периоде политической нестабильности, но стабильность безопасности должна быть сохранена».

После визита премьер-министр Беннет встретился с председателем областного совета Эшколь Гади Яркони и жителями района областного совета.

Премьер-министр Беннет рассказал жителям о своих многочисленных визитах в этот район, даже на прежних должностях. Он добавил, что желает, чтобы рутина и тишина, которые они пережили в прошлом году благодаря политике правительства, продолжались и в ближайшие годы.